Новый крупный микрорайон построят за ТЦ «Метро» в Самаре

Жилой комплекс построят в четыре этапа в 2031 году / Фото: sofgi.ru

В Кировском районе Самары появится новый крупный микрорайон. Его построят в районе 5-й линии 19 км Московского шоссе. Речь идет о территории за ТЦ «Метро», где ранее располагалась 94-я военная часть. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый жилой комплекс переменной этажности возведет Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Проект планируется реализовать в четыре этапа. В первую очередь стартует строительство квартир в чистовой отделке для переселенцев из аварийного жилья и для детей-сирот, а также котельной.

Второй этап предполагает возведение 21 тысячи кв. м жилья в чистовой отделке под реализацию госпрограмм. Параллельно на площадке будут строить школу и поликлинику. Третья и четвертая очереди – это еще 50 тысяч жилых «квадратов», но уже в черновой отделке.

Проект нового микрорайона также предполагает размещение тренажерного зала, супермаркетов, аптеки, отделения банка. Кроме того, будут построены выезды на Московское и Ракитовское шоссе. Планируется, что жилой комплекс будет полностью готов в 2031 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.