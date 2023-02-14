Жительница Самары может выиграть миллион за свой торт на реалити-шоу «Кондитер»

Выпуск с самарчанкой можно посмотреть 14 февраля в 19:00 на «Пятнице!». Фото: пресс-служба телеканала

Девушка из Самары может выиграть миллион за свой торт на реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

В проекте с звездным кондитером Ренатом Агзамовым принимает участие 29-летняя Александра Тарасенкова из Самары. Она оказалась среди претендентов на победу. Девушка принесла торт собственного приготовления, вдохновленный флорой и фауной Австралии.

Выбор страны не случаен, на кастинг нового выпуска участники должны были принести торты, посвященные культуре Австралии. В составе сладости самарчанки шоколадный бисквит, малина и сливочная начинка.

В новом седьмом сезоне кондитеры будут готовить сладости разных стран, в том числе Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других. Как Александра представит свой десерт и сможет ли попасть в финал шоу, можно увидеть 14 февраля в 19:00 на «Пятнице!».

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