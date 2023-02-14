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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:06

У самолета, летевшего из Самарканда в Самару, отказала система предотвращения столкновений

ЧП произошло вечером 13 февраля 2023 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Борт благополучно приземлился в Самаре, несмотря на сбой

Борт благополучно приземлился в Самаре, несмотря на сбой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 13 февраля 2023 года, в небе над Казахстаном произошло ЧП с участием самолета, который направлялся из Самарканда (Узбекистан) в Самару. У воздушного судна отказала система TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе). Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

– Экипаж не объявлял сигналы «Бедствие» и «Срочность». Борт проследовал на аэродром назначения, – говорится в сообщении.

Несмотря на сбой, самолет продолжил полет и в 21:31 по местному времени благополучно приземлился в аэропорту Курумоч. Насколько известно, это был рейс UTA788 Самарканд (Узбекистан) – Самара, который выполняла авиакомпания «Ютэйр».

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