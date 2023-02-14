Нерадивый поставщик оставил департамент финансов Самары без серверов

УФАС внесла организацию в РНП. Фото: УФАС Самарской области

ООО «АСП ТРЕЙД» попало в Реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений контракта, заключенного с департаментом финансов Самары. Компания сорвала сроки, а сам товар оказался бракованным. Подробности сообщили в УФАС Самарской области.

Контракт между ООО «АСП ТРЕЙД» и департаментом финансов стоимостью 5 040 000 рублей был заключен в сентябре прошлого года. Компания должна была доставить в департамент серверы. В итоге товар поступил с просрочкой на 67 дней. Однако на этом нарушения не закончились.

– В результате проверки товара были выявлены существенные недостатки, а именно – самопроизвольная перезагрузка и отключение сервера в процессе работы, – рассказали в региональном УФАС.

В результате антимонопольная служба внесла ООО «АСП ТРЕЙД» в РНП на два года.

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