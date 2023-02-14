Кожно-венерологический диспансер могут открыть в заброшенной больнице Шихобалова в Самаре

Двухэтажное здание на улице Ленинской является объектом культурного наследия / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре планируют реконструировать объект культурного наследия на улице Ленинской, 75. Речь идет о здании народной больницы, построенной в начале ХХ века на средства купца Шихобалова. Там хотят разместить поликлиническое отделение областного кожно-венерологического диспансера и Самарского областного центра медицинской профилактики на 400 посещений в смену.

По данным регионального правительства, восстановление ОКН может начаться после его включения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Ориентировочно стоимость работ составит более 932,1 млн рублей, пишет 63.ру. Эту сумму планируется выделить из казны Самарской области.

По информации УГООКН региона, здание на улице Ленинской представляет собой двухэтажную постройку с чердаком и подвалом. Ранее в одном из его коридоров размещался фонтан. Архитектурный стиль – романтический модерн. В ноябре 1908 года в здании была открыта народная больница. Ее оборудовали и оснастили на средства купца А.Н. Шихобалова. С 1918 года больница стала советской городской больницей № 2. В 1923-м медучреждение получило имя М.И. Калинина.

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