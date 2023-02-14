В Самарской области в 2023 году появится 27 зарядных станций для электротранспорта

Станции обеспечат быструю зарядку автомобильного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарской области продолжается работа над проектом по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В этом году запланирована установка 27 станций, которые обеспечат возможность быстрой зарядки. Об этом стало известно на совещании, которое провел председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

– Уже найдены потенциальные инвесторы, которые готовы приобретать зарядные устройства, арендовать землю, оплачивать технологическое присоединение. Часть затрат им будет возмещаться в виде субсидий, – рассказал Виктор Кудряшов. – Площадки для размещения уже подобраны, налажена договоренность с сетевыми организациями.

В основе выбора места размещения лежит важный критерий – неограниченный круглосуточный доступ станций. Например, станции, расположенные у дорог, будут установлены у объектов дорожного сервиса. Последние, в свою очередь, должны включать в себя точку общественного питания и туалет. За границами населенных пунктов станции разместят на территориях торгово-выставочных, музейно-выставочных и спорткомплексов на оборудованных парковках. Виктор Кудряшов также поручил привлечь к участию в проекте владельцев АЗС, отметив, что это будет удобно для граждан.

По данным регионального правительства, в следующем году работа по установке станций будет продолжена. В регионе планируется разместить еще 37 подобных объектов.

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