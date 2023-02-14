Самарских депутатов обяжут сообщать в письменном виде о предложениях взяток

Поправки коснутся депутатов Самарской губернской думы Фото: Google Карты

Самарских парламентариев обяжут письменно сообщать о предложениях взяток. Соответствующие поправки планируют внести в закон «О статусе депутата Самарской губернской думы».

Так, документ дополнят статьей следующего содержания: «Депутат думы обязан уведомить комиссию и прокуратуру Самарской области обо всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений». Парламентарий должен будет сообщить о предложении незаконного вознаграждения в письменном виде. К уведомлению нужно будет приложить все материалы, которые подтверждают данный факт.

Отметим, аналогичные поправки планируют внести и в закон «О лицах, замещающих государственные должности Самарской области». Чиновников тоже обяжут письменно сообщать о предложениях взяток.

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