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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:43

Самарских депутатов обяжут сообщать в письменном виде о предложениях взяток

Разработан соответствующий законопроект
Анастасия ФИЛАТОВА
Поправки коснутся депутатов Самарской губернской думы

Поправки коснутся депутатов Самарской губернской думы

Фото: Google Карты

Самарских парламентариев обяжут письменно сообщать о предложениях взяток. Соответствующие поправки планируют внести в закон «О статусе депутата Самарской губернской думы».

Так, документ дополнят статьей следующего содержания: «Депутат думы обязан уведомить комиссию и прокуратуру Самарской области обо всех случаях обращения к нему лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений». Парламентарий должен будет сообщить о предложении незаконного вознаграждения в письменном виде. К уведомлению нужно будет приложить все материалы, которые подтверждают данный факт.

Отметим, аналогичные поправки планируют внести и в закон «О лицах, замещающих государственные должности Самарской области». Чиновников тоже обяжут письменно сообщать о предложениях взяток.

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