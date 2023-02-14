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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 14:24

Двое самарцев отправятся под суд за производство наркотиков на продажу

Незаконную деятельность они развернули в Кинельском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Во время следствия из погреба изъяли 2,2 кг наркотиков

Во время следствия из погреба изъяли 2,2 кг наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое жителей Самары предстанут перед судом по обвинению в производстве наркотических веществ. Они изготавливали наркотики дома, а после планировали их продать. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что самарцы действовали в составе организованной группы. В августе 2022 года они занялись изготовлением наркотиков дома в Кинельском районе. Вещества производились с целью продажи. Пресечь незаконную деятельность удалось оперативникам. Во время следствия они обнаружили в погребе более 2,2 кг веществ.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств», по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Материалы уже переданы в суд.

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