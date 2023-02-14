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НовостиОбщество14 февраля 2023 14:46

В Самаре 17 февраля 2023 года пройдет ярмарка продукции от местных фермеров

Жители смогут купить колбасы, сладости, хлебобулочные изделия и многое другое
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Гастромаркет «Свое родное» откроется в центре «Мой бизнес». Фото: mybiz63.ru

Гастромаркет «Свое родное» откроется в центре «Мой бизнес». Фото: mybiz63.ru

На этой неделе жители и гости Самары вновь смогут приобрести фермерскую продукцию от местных производителей. В пятницу, 17 февраля 2023 года, в центре «Мой бизнес» на ул. Молодогвардейской, 211, откроется гастромаркет «Свое родное».

– Участники предложат посетителям свежие продукты собственного производства. Ждем всех желающих за новыми вкусовыми впечатлениями, – рассказали в центре «Мой бизнес».

На ярмарке будут представлены кондитерские и хлебобулочные изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, колбасы, сладости, мед, домашние сыры и прочая молочная продукция.

Гастромаркет откроется в 12:00. Приобрести товары можно до 15:00.

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