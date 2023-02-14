В Самаре учредителя Волжского социального банка будут судить за мошенничество

Уголовное дело уже направлено на рассмотрение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зампрокурора Самарской области Дмитрий Смолнцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего учредителя и бенефициара Волжского социального банка. Его подозревают в мошенничестве. Информацию сообщили в прокуратуре региона.

– Следствие полагает, что с марта по июль 2012 года председатель наблюдательного совета ООО «ВСБ» вместе председателем правления и другими лицами похищал средства банка. Для этого заключались фиктивные кредитные договора с физлицами, – информирует прокуратура области.

При помощи поддельных документов они заключили кредитные договора с тремя гражданами, которые не были в курсе происходящего. После этого соучастники получили в кассе банка 1 млн. 681 тыс. рублей.

В отношении учредителя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Все материалы уже переданы в суд.

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