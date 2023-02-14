Жители Самарской области стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

Сильнее всего болезнь распространилась среди пациентов в возрасте 15 лет и старше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю в Самарской области выросло количество заболеваний гриппом. С 6 по 12 февраля 2023 года было зарегистрировано 156 случаев. В сравнении с предыдущей неделей рост составил 64,2%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего болеть гриппом стали дети в возрасте от 0 до 2 лет, а также взрослые от 15 лет и старше. Рост заболеваемости составил 75% и 108,6% соответственно. Заболеваемость в возрастной группе 7-14 лет осталась на прежнем уровне.

Одновременно с этим распространяется и ОРВИ. На шестой неделе 2023 года инфекцию подхватили 20 580 человек. Превышение эпидпорога составило 54,6%.

Помимо этого, в регионе по-прежнему отмечается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов.

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