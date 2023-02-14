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НовостиОбщество14 февраля 2023 17:43

Прокуратура обнаружила ряд нарушений в двух школах Самарской области

В помещениях царил холод, а на стенах и полах были найдены дефекты
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Материалы были направлены для проверки в Роспотребнадзор

Материалы были направлены для проверки в Роспотребнадзор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Безенчукского района обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в школах сел Васильевка и Натальино. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– В спортзалах были зафиксированы низкие температуры, искусственное освещение не соответствует нормам. В школах также отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, а на полах и стенах выявлены дефекты, – рассказали в прокуратуре Безенчукского района.

По результатам проверки были внесены представления об устранении нарушений. Материалы также направлены в Роспотребнадзор – это необходимо для того, чтобы привлечь виновных к административной ответственности.

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