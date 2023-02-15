Новый поезд отправится с туристами на три дня в путешествие из Самары в Киров 24 марта

Туристы смогут познакомиться с национальным колоритом и культурой Вятского края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте новый туристический поезд отправится из Самары в Киров. Присоединиться к поездке могут жители Самары, Пензы и Саранска.

— Трехдневный тур в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» стартует 24 марта с железнодорожного вокзала Самары. Это первый туристический поезд сообщением Самара – Киров, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Туристы смогут познакомиться с национальным колоритом и культурой Вятского края. В столице запланированы прогулки в историческом квартале старой Вятки, посещение Набережной Грина и Александровского сада с воздушными ротондами XIX века.

Для школьников разработана экскурсионная программа в рамках проекта «Вагон знаний». Она включает в себя палеонтологический музей художественный музей и космический центр с планетарием, парк «Заповедник сказок».

В составе поезда будет вагон-ресторан, комфортабельные вагоны категории купе, плацкарт и СВ последних лет постройки. Интересующую информацию можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», а также по телефону: 8-800-201-74-22.