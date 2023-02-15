Более 36 тысяч жителей Самарской области за месяц привились от коронавируса

Из всех привитых за последний месяц более 43% жителей старше 60 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За месяц более 36 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. В среднем сейчас ежедневно прививается около тысячи человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Врачи говорят о необходимости повысить темпы вакцинации, чтобы восполнить коллективный иммунитет. Средний возраст привившихся за последний месяц составляет 55 лет (мужчин – 52 года, а женщин – 57 лет). Из всех привитых за последний месяц более 43% жителей старше 60 лет.

— Без вакцинации будет создаваться неиммунная прослойка, вирус получит благоприятные условия для воспроизводства, и большое количество людей вновь столкнется с COVID-19. Его последствия могут быть непредсказуемыми и очень серьезными для здоровья, — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням Елена Стребкова.

По итогам диспансеризации 2022 года почти у 50 тысяч человек выявлены патологические изменения после перенесенного коронавируса. Распространены одышка, кашель, жалобы на боль в области груди, тахикардия, тромбозы.

Специалисты напоминают, что обновлять иммунитет к коронавирусу необходимо каждые 6 месяцев. В Самарской области работают 200 прививочных пунктов, в наличии вакцина «Спутник V».

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