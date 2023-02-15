В Самарской области установят 27 круглосуточных зарядных станций для электротранспорта в 2023 году

Виктор Кудряшов поручил привлечь к участию в проекте владельцев топливных заправочных станций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области планируют установить 27 стационарных автомобильных зарядных станций. Благодаря им будет возможность быстрой зарядки электрического транспорта. А в 2024 году в регионе появятся еще 37.

Это обсуждалось на совещании под руководством председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Потенциальных инвесторов, готовых приобретать зарядные устройства, арендовать землю, оплачивать технологическое присоединение, уже нашли. Часть затрат им вернут в виде субсидий.

Также власти подобрали площадки для размещения зарядных станций, есть договоренности с сетевыми организациями. Зарядные станции будут размещены на территориях с общественным питанием и туалетом, вне границ населенных пунктов. Важным условием является возможность неограниченного круглосуточного доступа.

Виктор Кудряшов поручил привлечь к участию в проекте владельцев топливных заправочных станций. Предполагается, что создание возможности для быстрой зарядки электромобилей на традиционных АЗС, где уже создана необходимая инфраструктура, будет привычным и удобным для людей.

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