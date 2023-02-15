Renault Duster попал под «КамАЗ» на ул. Литвинова в Самаре

Водитель иномарки при повороте налево не пропустил грузовик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 14 февраля 2023 года, в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. В 12:36 на улице Литвинова под колеса «КамАЗа» угодил Renault Duster. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным ГИБДД, аварию спровоцировал 60-летний водитель легковушки. Он, двигаясь по улице Литвинова, решил повернуть налево на нерегулируемом перекрестке с улицей Современной. Автомобилист не занял крайнюю полосу и не уступил дорогу попутному грузовику. Удар пришелся на левую сторону иномарки.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель Renault Duster. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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