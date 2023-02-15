Память воинов-интернационалистов почтили в Самаре 15 февраля 2023 года

В Самаре возложили цветы к мемориалу и почтили павших бойцов минутой молчания Фото: правительство Самарской области

В среду, 15 февраля 2023 года, в Самаре почтили память погибших воинов-интернационалистов. На площади Памяти состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, члены регионального правительства, глава города Елена Лапушкина, общественники, представители ветеранских организаций, волонтеры, юнармейцы. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память павших солдат минутой молчания.

- Сегодня мы вспоминаем воинов-интернационалистов. Мы здесь, чтобы помнить, чтобы вновь поблагодарить каждого, кто не дрогнул, проявил мужество и героизм, - сказал губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил организации ветеранов воинов-интернационалистов, афганцев за вклад в подготовку защитников Отечества. Он отметил, что ветераны боевых действий приняли участие в подготовке военнослужащих на территории Самарской области. Также глава региона поблагодарил ветеранские организации за поддержку семей бойцов СВО, которые потеряли своих близких.

Напомним, 15 февраля 1989 года из Афганистана вывели последнюю колонну советских войск. В дальнейшем эту дату утвердили как единый День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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