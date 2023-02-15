Очистные сооружения реконструировали в Елховке

Комплекс для очистки сточных вод оснастили современным оборудованием Фото: правительство Самарской области

В Самарской области завершили реконструкцию очистных сооружений в селе Елховка. Объект уже вводят в эксплуатацию.

Работы по обновлению комплекса для очистки сточных вод стартовали в 2021 году. Заменить очистные сооружения попросили сами жители Елховки, когда выдвигали свои предложения в народную программу «Единой России». В рамках модернизации было установлено современное оборудование. Комплекс предусматривает механическую и биологическую очистку, глубокую очистку с помощью специальных фильтров, обеззараживание ультрафиолетом.

– Некачественная питьевая вода, содержание железа в которой превышает норму в несколько раз, – одна из главных проблем Елховского района. Обновление очистных сооружений позволит обеспечить чистой питьевой водой сразу два села – Елховку и Березовку, – отметил депутат Самарской губернской думы Евгений Чудаев.

В Елховском районе планируют также построить водонапорные башни, два резервуара для хранения чистой питьевой воды, две насосные станции и дизельные электростанции. Кроме того, над водозаборными скважинами установят специальные павильоны и построят на площадке станцию обеззараживания воды.

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