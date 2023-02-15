В Самарской области умерло 120 младенцев в 2022 году

В целом число родившихся по сравнению с январем-ноябрем 2021 года уменьшилось на 9,1%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько младенческих смертей было за два прошедших года в регионе. Данные опубликовал Самарастат в докладе «Социально-экономическое положение Самарской области».

Так, в 2022 году умерло 120 младенцев в возрасте до 1 года. А в 2021 этот показатель был почти такой же и составлял 119 малышей. Причины смертей в докладе не уточняются.

Всего в прошлом году в Самарской области родилось 22 908 человек, умерло 40 999 человек. А в позапрошлом году на свет появилось 25 213 малышей, а умерло 52 966 человек.

В целом число родившихся по сравнению с январем-ноябрем 2021 года уменьшилось на 9,1%, число умерших – на 22,6%. Количество родившихся было превышено в 1,8 раза (в январе-ноябре 2021 года – в 2,1 раза).

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