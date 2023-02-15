Жительница Самары оформила автокредит и перевела все деньги мошенникам

Пострадавшая осознала происходящее в тот момент, когда был выполнен последний перевод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенников. Женщина поверила, что на нее кто-то оформляет кредит, и поспешила сама воспользоваться услугой кредитования.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, на уловку злоумышленников попалась 63-летняя сотрудница клининговой службы. Женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на нее оформляют кредит. Он предложил ей «опередить мошенников» и оформить заем самой. Самарчанка согласилась.

Она взяла автокредит на сумму 1,8 млн. рублей через приложение в телефоне, а после отправилась в банк, где постепенно перевела всю сумму мошенникам. Осознание происходящего пришло к пострадавшей после того, как был выполнен последний перевод.

Женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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