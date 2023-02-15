В Самаре повысят стоимость похоронных услуг в феврале 2023 года

Расценки выросли примерно на 800 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2023 году увеличат стоимость похоронных услуг. Расценки вырастут примерно на 800 рублей. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

Согласно документации, предоставление и доставка гроба и других предметов обойдется в 1 848 рублей. Перевозка умершего на кладбище будет стоить 877 рублей, погребение – 5 067 рублей. Таким образом, общая стоимость услуг по погребению на территории Самары составит 7 793 рубля.

Отмечается, что новые расценки должны начать действовать с 1 февраля 2023 года.

Напомним, в прошлом году также были утверждены новые цены. Тогда полную стоимость похоронных услуг оценили в 6 964 рубля.

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