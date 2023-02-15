В УФАС заинтересовались рекламным щитом с полуобнаженной девушкой в Самаре

Антимонопольная служба провела проверку. Фото: УФАС Самарской области

Жители Самары пожаловались на непристойную рекламу, которая появилась на улице Дачной. На рекламном щите была изображена полуобнаженная девушка, сидящая на учительском столе. Информацию сообщили в УФАС Самарской области.

– Текст рекламы гласил: «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ Erotic Show Bar Las Vegas & Cabaret». На рекламе также было указано место, дата проведения мероприятия и номера телефона, – информируют в УФАС по региону.

Выяснилось, что рекламодателем является ООО «Лас Вегас». По данным антимонопольной службы, компания нарушила закон «О рекламе» – все из-за непристойного образа образ «учителя», который интерпретируется с полуобнаженной девушкой. Кроме того, текст на щите не был переведен на русский язык.

Сейчас рекламы уже нет, но разбирательства продолжаются. Материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал. Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи. Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.