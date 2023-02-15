В Самарской Губдуме поддержали решение о выделении жилья участникам спецоперации

Депутаты рекомендовали поддержать проект закона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комитет по строительству Самарской губернской думы поддержал решение о выделении жилья участникам СВО. Эта идея была отражена в федеральном законопроекте о содействии развитию жилищного строительства. Документ был рассмотрен на заседании 14 февраля.

Согласно законопроекту, земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен в безвозмездное пользование жилищно-строительному кооперативу. ЖСК, в свою очередь, должен быть создан для обеспечения жильем участников спецоперации.

Депутаты одобрили проект и рекомендовали его поддержать, сообщили в пресс-службе Самарской губдумы.

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