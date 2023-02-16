В Самаре маленькая девочка попала в больницу после избиения родной матерью

Врачи рекомендовали ребенку амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 41-летняя местная жительница избила свою маленькую дочь. За нанесение побоев полицейские возбудили уголовное дело.

— В январе этого года в дежурную часть обратился 43-летний отец девочки, который попросил привлечь к уголовной ответственности его жену за избиение 10-летней дочери, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Также поступило сообщение из лечебного учреждения об обращении девочки с травмами, полученными в результате семейного конфликта в квартире на улице Мира. Врачи рекомендовали ребенку амбулаторное лечение.

Полицейские опросили отца, дочь, ее младшую сестру, соседей и мать. Как выяснилось, женщина уже была ранее судима за применение насилия в отношении представителя власти а летом 2022 года была привлечена к административной ответственности за аналогичное избиение того же ребенка.

Самарчанка нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Принято решение из-за неисполнения женщиной обязанностей по воспитанию дочери.

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