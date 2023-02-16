Инфляция в Самарской области в январе 2023 года составила 0,65%

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в январе составил 101,18% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарастате рассказали об индексе потребительских цен по региону в январе 2023 года. Этот показатель — один из основных, который характеризует сложившийся уровень инфляции.

— Сводный индекс потребительских цен по Самарской области в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022-го составил 100,65% (уровень инфляции 0,65%). Индекс на продовольственные товары — 101,18%, на непродовольственные — 100,09%, на услуги — 100,66%, — отметили в Самарастате.

Если сравнивать индекс потребительских цен в январе 2022 года с декабрем 2021-го, то он был больше. Тогда он составил 101,1%. Что касается годового индекса — период с 2022-го по 2023-й, то он составил 112,16%.

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