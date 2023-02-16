В Самарской области женщина на Kia Rio сбила маленькую девочку

С места аварии девочку госпитализировали в лечебное учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 15 февраля, в 13:53 в г. Отрадный Самарской области 34-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Rio сбила маленькую девочку.

— Ребенок перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Рядом в зоне видимости был пешеходный переход. Автомобилистка ехала по ул. Отрадной со стороны ул. Пионерской. ДТП произошло в районе дома № 20, именно там женщина наехала на 10-летнюю девочку.

С места аварии девочку госпитализировали в лечебное учреждение. В каком она сейчас находится состоянии, неизвестно. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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