Самарца заподозрили в распространении порнографии через фейковую страницу в соцсети

Житель Самары хранил файлы из категории 18+ на компьютере и телефоне Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 39-летний местный житель попал под уголовную статью. Мужчину подозревают в незаконном изготовлении и распространении порнографии. Правоохранители установили 28 эпизодов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, мужчину задержали в мае 2022 года. В его доме провели обыск. В ходе него полицейские нашли и изъяли компьютер, телефон, носители информации, на которых содержались интимные фото и видео.

- По предварительной информации, мужчина создал фейковую страницу в одной из социальных сетей и в ходе общения с подписчицей распространял запрещенные к размещению фотографии. Делал он это в период с июля 2017-го по май 2020 года. Установлено 28 фактов, - сообщили в облглавке.

Исследование подтвердило, что все файлы, которые хранил самарец, - порнографического содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

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