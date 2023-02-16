Самарская студентка отдала деньги украинским мошенникам за помощь в сдаче экзамена

Мошенники могут выманивать деньги у студентов для финансирования террористических организаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появился новый вид мошенничества. Жертвами преступников становятся абитуриенты и студенты вузов. По данным регуправления ФСБ, к обману молодых людей могут быть причастны граждане Украины.

— Участились случаи мошенничества с использованием соцсетей. Неустановленные лица вступают в молодежные группы вузов и при возникновении проблем у абитуриентов или студентов (поступление, перевод на следующий курс, сдача экзамена) предлагают решить их за денежное вознаграждение. При этом они представляются сотрудниками учебного заведения, — отмечают в ФСБ.

Как выяснили силовики, преступления совершают граждане Украины. Возможная цель — финансирование террористических организаций. К примеру, одной из жертв мошенников стала студентка вуза Самары. В одной из групп ВК несколько пользователей, которые были зарегистрированы на территории Украины, убедили девушку перевести деньги. Они вывели ее на якобы сотрудника вуза под ником «Александр Кондратьев», и тот в личной переписке предложил помочь со сдачей экзамена за вознаграждение. Когда студентка перевела деньги, все «доброхоты» перестали выходить на связь и удалили аккаунты.

Правоохранители призывают жителей Самарской области быть бдительнее и не переводить незнакомцам свои сбережения. Эти средства могут использовать члены террористических организаций.

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