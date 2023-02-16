Около 1,5 тысячи пачек немаркированных сигарет изъяли в Самарской области

По словам мужчины, он приобрел табачные изделия через интернет с целью дальнейшего сбыта. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области полицейские изъяли около 1,5 тысячи пачек немаркированных сигарет. Их общая стоимость составила более 160 тысяч рублей.

— В феврале этого года поступила информация, что в торговом павильоне 51-летний житель Ставропольского района продает незаконно сигареты иностранного производства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Экспертиза показала, что табачное изделие не маркировано федеральной специальной (акцизной) маркой. По данным сотрудников полиции, продавец, арендовавший помещение, нигде официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По словам мужчины, он приобрел табачные изделия через интернет с целью дальнейшего сбыта. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают канал поставки в регион контрафактной продукции.

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