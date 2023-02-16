Более 100 редких книг и журналов оцифруют в Самарской области в 2023 году

В новой коллекции будут представлены зарубежные экономические журналы. Фото: минкульт Самарской области

Сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки в 2023 году оцифруют более 100 редких книг и журналов XVIII – начала ХIX века. Об этом сообщили в региональном минкульте.

Работа по созданию коллекции этого года цифровых копий уникальных изданий, которые хранятся в фондах отдела редких книг, уже началась. Специалисты займутся изданиями на иностранных языках из Усольской библиотеки, которая принадлежала семье графов Орловых и Орловых-Давыдовых.

Помимо этого, цифровые копии пополнят собрание произведений Шарля-Луи Монтескье в четырех томах, книга «Баккалавр саламанкский или похождение дона Херубино де-ла-Ронда» Алена Рене Лесажа. Также в новой коллекции будут представлены зарубежные экономические журналы и журналы по сельскому хозяйству.

Весь перечень уникальных книг после оцифровки будет предоставлен через Национальную электронную библиотеку всем интернет-пользователям в свободном доступе. Напомним, в рамках нацпроекта “Культура” уже было сделано 699 электронных копий редких книг и журналов.

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