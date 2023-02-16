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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:00

Клиники СамГМУ будут готовить пациентов к операциям удаленно

Специалисты внедрили фаст-трек подход в плановой хирургии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Благодаря новым технологиям пациенты будут проводить в стационаре минимум времени. Фото: предоставлены Управлением по связям с общественностью СамГМУ.

Благодаря новым технологиям пациенты будут проводить в стационаре минимум времени. Фото: предоставлены Управлением по связям с общественностью СамГМУ.

Специалисты Клиник СамГМУ начнут готовить пациентов к операции удаленно. Это стало возможным благодаря внедрению фаст-трек подхода в плановой хирургии с использованием телекоммуникационных технологий.

– Это важный шаг в направлении развития стационарозамещающих технологий в рамках концепции Hospital to Home. Она связана с переходом от стационарного лечения к амбулаторному, – рассказал директор Научно-практического центра дистанционной медицины Андрей Гаранин.

Фаст-трек хирургия – это удаленная подготовка к операции, проведение малоинвазивного вмешательства в стационаре и возможность реабилитации на дому.

В дальнейшем специалисты планируют внедрить такую методику в работу кардиологических отделений. Технологии будут использованы для оказания помощи пациентам, которым предстоит плановая коронарная ангиография и стентирование.

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