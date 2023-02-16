Самарский фестиваль им. Анищенко вошел в литературное содружество России

Соглашение о создании содружества подписал руководитель самарского фестиваля Денис Домарев / Фото: Областная организация молодых литераторов

В России создали Содружество литературных фестивалей. В него вошли восемь крупных проектов страны, в том числе самарский фестиваль имени Михаила Анищенко. Соответствующее соглашение было подписано в Москве 9 февраля 2023 года. Об этом сообщает Самарская областная организация молодых литераторов.

— Содружество литературных фестивалей России — это не писательский междусобойчик. Это проект, рассчитанный на выход лучших писателей страны к молодому читателю, создание большого пространства современной русской литературы, — отметил глава совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев.

Первый фестиваль пройдет в апреле 2023 года в Челябинской области. Самарский — в сентябре. Завершит год масштабный форум-фестиваль в Мурманске.

Напомним, литературный фестиваль имени Михаила Анищенко проводят в Самарской области с 2013 года. Он носит имя выдающегося поэта, который родился в Куйбышеве в 1950 году. Фестиваль дает молодым писателям возможность представить аудитории свои произведения. В рамках него проходит межрегиональный литературный турнир. Его победители получают сертификаты на издание собственных книг.

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