В Самаре контрактники отправятся в колонию за самовольное оставление воинской части

Приговор военнослужащим вынес Самарский военный суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военнослужащим. Обоих признали виновными в самовольном оставлении места службы. Информацию службу в пресс-службе суда.

Военнослужащие проходили службу по контракту. Суд установил, что один из них оставил воинскую часть более, чем на 10 дней – он отсутствовал с 1 по 17 ноября 2022 года.

8 февраля 2023 года военный был признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». Его приговорили к 2 годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

Чуть ранее аналогичный приговор по той же статье получил второй военнослужащий. Он также проведет 2 года в колонии.

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