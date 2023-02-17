В Самаре из-за строительства метро закроют движение трамваев по улице Красноармейской

Изменения будут действовать в течение двух дней Фото: администрация Самары

В Самаре закроют движение трамваев по улице Красноармейской. Изменения связаны со строительством метро, и будут действовать с 00:10 23 февраля до 23:50 25 февраля. Об этом сообщили в мэрии.

Рельсовый транспорт не будет ходить на участке от ул. Арцыбушевской до ул. Фрунзе в оба направления. Маршруты временно скорректируют. Так, трамвай №22 будет выезжать из 15 микрорайона, затем следовать на Барбошину поляну, Постников овраг, по улицам Полевая, Мичурина, Клиническая, Чернореченская,Тухачевского и в обратном направлении. Трамвай №5 пройдет по такому же маршруту, только начальной и конечной точкой будет Барбошина поляна.

Трамвай №20 проследует от Северного депо до Постникова оврага, улиц Полевая, Арцыбушевская, ж\д-вокзал, Тухачевского, а затем обратно. Трамвай № 16 будет ходить от улицы Тухачевского до Чернореченской, Клинической, Мичурина, Полевой, Арцыбушевской, ж\д вокзала и вновь вернется на Тухачевского.

Маршрут №3 проследует от Юнгородка до а\с «Аврора», далее по улицам Чернореченская, Клиническая, Мичурина, Полевая, Арцыбушевская, до ж/д вокзала, а после вернется на а/с «Аврора» и в Юнгородок.

Трамвай №1 тронется от а/с «Аврора» и поедет до улицы Тухачевского (с заездом на станцию), ж/д вокзала, улиц Арцыбушевская, Полевая, Мичурина, Клиническая, Чернореченская, а затем вновь отправится на а/с «Аврора».

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