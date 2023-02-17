День баяна планируют утвердить в Самарской области 25 августа

В Самаре планируют установить арт-объект, посвященный баяну

В Самарской области появится новый официальный праздник — День баяна. Его предложили отмечать 25 августа. Об этом стало известно на заседании комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму в губернской думе 15 февраля 2023 года.

Депутаты поддержали поправку в закон «О памятных датах и праздничных днях Самарской области», которая закрепляет положение о Дне баяна. Баянное сообщество региона уже давно неофициально отмечает дату 25 августа. Для его представителей очень важно, что этот день станет официальным праздником.

— Доказано, что именно у нас, в Самаре, появился первый в мире баян. Его изготовил в 1897 году мастер Павел Чулков. В том же году он продемонстрировал баян на кустарно-промышленной выставке в Туле, — отметил депутат Сергей Войтенко.

Напомним, в Самарской области уже на протяжении 20 лет проводится международный конкурс «Виват, Баян!». А с 2018 года — всероссийский фестиваль «Душа баяна». По словам Сергея Войтенко, в регионе планируется установить арт-объект, посвященный самарскому баяну. Уже разработан макет. В настоящее время решаются вопросы об изготовлении и установке композиции.

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