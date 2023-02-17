Один человек погиб и трое пострадали при взрыве на заводе в Чапаевске

По предварительным данным, пострадавших увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 16 февраля 2023 года, на Чапаевском механическом заводе произошло ЧП. На предприятии произошел взрыв. К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, все случилось в одном из цехов во время проведения работ на линии оснастки по снаряжению капсюлей-детонаторов. Произошла детонация взрывчатого вещества. Насколько известно, пожара там не было. В результате случившегося погибла женщина и пострадали еще три человека. Их госпитализировали в больницу.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в СУ СК по Самарской области. Однако в ведомстве отказались комментировать информацию о происшествии на заводе в Чапаевске.

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