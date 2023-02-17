Самарский контрактник получил срок за побег из воинской части

Суд приговорил его к колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор одному из военнослужащих. Мужчина оказался на скамье подсудимых из-за побега из воинской части. Информацию сообщили в пресс-службе суда.

– Военнослужащий проходил службу по контракту. Суд установил, что он самовольно оставил место службы и уклонялся от прохождения военной службы в период с 1 по 17 ноября 2022 года, – рассказали в Самарском военном суде.

8 февраля 2023 года военному вынесли приговор. Суд признал его виновным по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы» и приговорил к 2 годам колонии общего режима. Отмечается, что он был взят под стражу в зале суда.

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