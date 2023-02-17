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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:48

Жители Самарской области могут поучаствовать в сборе средств в поддержку участников СВО

Собранные средства направят на дополнительное техническое оснащение бойцов из региона
Ирина МОРСКАЯ
Уже выложен список необходимых вещей, на которые ведется сбор.

Уже выложен список необходимых вещей, на которые ведется сбор.

Фото: правительство Самарской области

В преддверии Дня защитника Отечества жители Самарской области могут поучаствовать в сборе средств в поддержку участников СВО. Его инициировало общероссийское общественное движение «Народный фронт» в рамках проекта «Все для победы!».

— Каждому, кто хочет принять участие, нужно отсканировать QR-код и перечислить любую сумму по указанным реквизитам. Все собранные средства направят на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области, — рассказали в правительстве региона.

На сайте в разделе «Сбор Защитникам Отечества» можно посмотреть список необходимых вещей, на которые ведется сбор. Прямую трансляцию благотворительного медиамарафона покажут 19 февраля с 18:00 до 20:30 в режиме онлайн в группе ВКонтакте «Самарская область».

Перед зрителями предстанут участники благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, бизнесмены, депутаты и творческие коллективы Самарской области.

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