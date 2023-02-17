Уже выложен список необходимых вещей, на которые ведется сбор. Фото: правительство Самарской области

В преддверии Дня защитника Отечества жители Самарской области могут поучаствовать в сборе средств в поддержку участников СВО. Его инициировало общероссийское общественное движение «Народный фронт» в рамках проекта «Все для победы!».

— Каждому, кто хочет принять участие, нужно отсканировать QR-код и перечислить любую сумму по указанным реквизитам. Все собранные средства направят на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области, — рассказали в правительстве региона.

На сайте в разделе «Сбор Защитникам Отечества» можно посмотреть список необходимых вещей, на которые ведется сбор. Прямую трансляцию благотворительного медиамарафона покажут 19 февраля с 18:00 до 20:30 в режиме онлайн в группе ВКонтакте «Самарская область».

Перед зрителями предстанут участники благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, бизнесмены, депутаты и творческие коллективы Самарской области.

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