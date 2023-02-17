Торжество в честь 40-летия института профессионального образования СамГМУ прошло в Самаре

Институт организует профессиональное обучение врачей разных специальностей. Фото: минздрав Самарской области
В пятницу, 17 февраля, прошло торжественное мероприятие в честь 40-летия института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета.
В ходе него лучшим сотрудникам ИПО вручили грамоты. Институт организует профессиональное обучение врачей разных специальностей, ведет научно-исследовательскую работу и внедряет ее результаты в практику.
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поделился, что у него 19 лет практической работы в составе Кафедры хирургии ИПО и 13 лет он занимается преподаванием. Университет сопровождает каждого выпускника всю его жизнь.
— От всего министерства здравоохранения благодарю сотрудников института за работу. Желаю всем крепкого здоровья и дальнейшего плодотворного сотрудничества, — отметил Армен Бенян.
К поздравлениям присоединились проректоры медицинских вузов из других регионов страны и главные врачи медучреждений. Некоторые из них подключились в онлайн-режиме. В завершении торжества состоялся праздничный концерт.
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