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НовостиОбщество17 февраля 2023 17:34

Самарские специалисты рассказали, к каким негативным последствиям приводит недосып

Врачи также назвали самое оптимальное время для сна
Ирина СИНЕГУБОВА
Хронический недосып может привести к ухудшению памяти.

Хронический недосып может привести к ухудшению памяти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, сколько часов нужно спать, как помогает гормон сна и чем опасен недосып.

— Во время сна организм восстанавливается, вырабатываются гормоны, необходимые для борьбы с инфекционными и воспалительными процессами. Идет активная настройка нервной системы на новый рабочий день, — сообщили в минздраве Самарской области.

Сон также способствует переработке и хранению информации. А вот недостаточное количество сна приводит к повышению массы тела, нарушениям пищевого поведения. Хронический недосып может привести к ухудшению памяти, состоянию кожи и волос, снижению внимания, раздражительности и подавленному эмоциональному состоянию.

По словам врачей, спать нужно оптимально не менее 6 и не более 8 часов, вредным является и избыток и недостаток сна. Рекомендуется ложиться до 23:00, потому что в это время активно вырабатывается мелатонин.

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