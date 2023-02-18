В Самаре нашли подрядчика, который благоустроит три парка и сквер за 205,2 млн рублей

Власти Самары нашли подрядчика, который благоустроит три парка и сквер. Фото: администрация Самары

Власти Самары нашли подрядчика, который займется благоустройством четырех общественных территории. Речь идет о реконструкции сквера «Самарец», Ерик-парка, а также парков «Воронежские озера» (2 этап) и «Молодежный» (2 этап). Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии.

На аукцион была подана только одна заявка — от самарской компании ООО «Вектор 21», которая и стала исполнителем. Руководителем организации является Евгений Фешин.

Так, в сквере «Самарец» обновят тротуары и проведут озеленение, сделают автополив и освещение, а также установят скамейки, урны и отремонтируют фонтан. Говорится на сайте госзакупок.

В парке «Воронежские озера» пройдет второй этап благоустройства — приведут в порядок пешеходные дорожки и обустроят парковку. Там же установят стенды, лавки и урны. На территории общественного пространства высадят новые деревья и кустарники. В парке «Молодежный» пройдут аналогичные работы. А в Ерик-парке установят деревянные настилы, освещение. Участок озеленят.

Стоимость контракта составила 205,2 млн рублей. Работы по благоустройству трех парков и сквера должны быть выполнены до 15 августа 2023 года.