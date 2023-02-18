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НовостиОбщество18 февраля 2023 13:53

В Самаре выросла стоимость похорон в феврале 2023

В Самаре стоимость ритуальных услуг увеличилась примерно на 800 рублей
Анастасия ЗУБКОВА
В Самаре выросла стоимость похорон в феврале 2023

В Самаре выросла стоимость похорон в феврале 2023

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2023 году увеличится стоимость на похоронные услуги. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, цены возрастут примерно на 800 рублей. Так, например, гроб и его доставка, а также другие ритуальные атрибуты обойдется в 1848 рублей. А стоимость транспортировки умершего на место захоронения составит 877 рублей. Дороже всего — погребение, цена за услугу — 5 067 рублей. Итого стоимость похорон составит 7 793 рубля.

Новые цены действуют уже с 1 февраля 2023 года.