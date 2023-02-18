Самарцам показали, как сейчас выглядит стройплощадка нового микрорайона за ТЦ «Метро»

Самарцам показали, как выглядит стройплощадка нового микрорайона за ТЦ «Метро». Фото: Youtube/Александр Карягин
В Самаре активно ведется строительство по возведению нового ЖК в Кировском районе столицы губернии. Местный видеоблогер снял, как продвигаются работы на объекте.
Будущие многоэтажки экономкласса расположены на территории бывшей 94-й военной части. Судя по видео, сейчас возводятся два дома. У одного уже готовы два этажа.
В комментариях под видео самарского блогера Александра Карякина интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одни самарцы оценили темпы работы, другие же решили не скупиться на громких выражениях.
Одни оценили темпы работ, другие же бросили
- Активно строится! Молодцы!
- Жилье бояр для челеди.
Как известно, дома в строящемся ЖК будут переменной этажности. Кроме того, на территории бывшего военного городка возведут школу и два детских сада, а также поликлинику и паркинг.