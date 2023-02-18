В Самарской области иномарка улетела в кювет и перевернулась. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области в субботу 18 февраля 2023 года произошло серьезное ДТП. На трассе «Самара-Волгоград» иномарка улетела в кювет.

Судя по кадрам, удар был сильным. Микроавтобус серьезно пострадал, помята крыша и лопнули стекла. По предварительным данным, 32-летний водитель за рулем «Тойота Эстима» двигался от Чугунова оврага в сторону Оренбурга. Из-за погодных условий мужчина в один момент потерял контроль над управлением. Машину унесло к обочине. Микроавтобус перевернулся и улетел в кювет.

В машине находилось 7 человек. Есть двое пострадавших, их госпитализировали в медучреждение. Остальным врачи оказали помощь на месте случившегося.