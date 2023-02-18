В Самаре спасли собаку из колодца в заброшенном здании. Фото: Евгений Щекин
В областной столице неравнодушные горожане вытащили из колодца собаку. О спасательной операции волжане рассказали в социальных сетях и поделились видео.
Хвостика нашли в заброшенном здании в Самаре. Вероятно, что в колодец животное провалилось случайно. Сколько собаке пришлось просидеть там без еды и воды — неизвестно.
Видеоблогер Евгений Щекин опубликовал видеоролик спасательной операции на свой ютуб-канал. Судя по кадрам, мокрый носик был сильно напуган, выл, что есть силы. Правда, когда собаку вызволили из бетонного плена, целовать и благодарить своих героев она не стала. То ли побоялась, то ли была шокирована. После освобождение животное без оглядки рвануло прочь. Интернет-пользователи оценили поступок самарцев:
-Ну ничего себе! Молодцы! Спасибо вам.
-Любовь спасёт мир!
-Спасибо вам, люди! За спасение.
На шее собаки был ошейник. Очевидно, она побежала домой.