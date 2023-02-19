Некоторые компании в Самарской области планируют премировать сотрудников на 23 февраля

Не все самарские бизнесмены готовы поздравлять своих сотрудников с гендерными праздниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди пользователей и выяснил, дают ли денежные премии на 23 февраля и 8 марта самарцам на работе. Выяснилось, что на День Защитника отечества премируют своих сотрудников всего лишь 12% самарских компаний, а в Международный женский день – 16%.

Интересно, что подарками своих работников самарские предприятия готовы радовать чаще, чем деньгами. Рядовым сотрудникам сувениры на 23 февраля дарят 45% работодателей, на 8 марта – 48% опрошенных. Подарки дарят и руководителям среднего звена – 26% респондентов, а топ-менеджерам – 20%. Но приятные сюрпризы к празднику самарский бизнес готовит не только своим сотрудникам, но и клиентам (8%), партнерам (9%) и представителям контролирующих органов – 3%.

А вот корпоративы на гендерные праздники в Самаре – не слишком частое явление. Никаких торжеств по поводу предстоящих выходных большинство предприятий не намечает. Однако 25% опрошенных все же готовы устроить банкеты в честь 23 февраля и 8 марта, в 11% компаний сделают объединенный корпоратив на два праздника, и по 3% бизнесменов проведут только одно мероприятие либо на День Защитника Отечества, либо на Женский день.