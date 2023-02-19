В Самарской области 19 февраля 2023 года стартует телемарафон «Все для Победы»

Телемарафон будет идти с 18:00 до 20:30 Фото: принтскрин видео.

В официальной группе Вконтакте Правительства Самарской области в 18:00 начнется благотворительный медиамарафон «Все для Победы», посвященный поддержке участников специально военной операции. Деньги, собранные во время телемарафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение наших земляков-военнослужащих.

Два часа в прямом эфире на связи с жителями Самарской области будут двадцать спикеров, которые расскажут о ходе СВО, оснащении российской армии и организации гуманитарной помощи. Для зрителей покажут уникальные кадры по отправке и прибытию гуманитарных конвоев из Самарской области на территорию Донбасса и многое другое.

Инициатором проекты выступает Общероссийское общественное движение «Народный фронт». Телемарафон призван продемонстрировать нашу сплочённость и поддержать участников специальной военной операции, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.

Во время прямого эфира на экран будет выведен индивидуальный QR-код, по которому можно будет сделать добровольное пожертвование для самарских бойцов на Донбассе. Трансляцию можно будет посмотреть в группе Вконтакте «Самарская область» с 18:00 до 20:30.