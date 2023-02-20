«Трансгруз» планирует построить высотки в историческом центре Самары

Сейчас заявка проходит общественные обсуждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «СЗ «Трансгруз» может освоить участок в историческом центре Самары. Компания запланировала строительство высоток. Информация сообщается в постановлении городской администрации.

Согласно документации, застройщик намерен застроить три участка: площадью 769, 1 028, 1 581 квадратных метров. Все они расположены в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной. Отмечается, что на всех площадках появятся высотные дома. Сейчас там находятся два одноэтажных деревянных ветхих дома и один двухэтажный аварийный дом.

В настоящий момент заявка проходит общественные обсуждения. Сроки их проведения не указаны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.