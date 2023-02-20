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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:03

В Самарском политехе создали молодежную казачью сотню 16 февраля 2023 года

Атаманом стал второкурсник, в роду которого были запорожские казаки
Ирина СИНЕГУБОВА
Основное внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи, спорту и творческой деятельности. Фото: Самарский политех

Основное внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи, спорту и творческой деятельности. Фото: Самарский политех

В четверг, 16 февраля, в Самарском политехе создали новую студенческую организацию – молодежью казачью сотню.

— В нашем университете состоялось важное историческое событие. Решение о создании сотни было принято на собрании учредительного круга, — сообщили в пресс-службе политеха.

В торжественном мероприятии участвовали представители волжского казачества, руководства университета и студенты. Атаманом стал второкурсник института инженерно-экономического и гуманитарного образования. В роду молодого человека по линии отца были запорожские казаки.

Атаман принял казачью присягу и принес клятву верности Отечеству и идеалам Волжского войскового казачьего общества. Отмечается, что основное внимание в работе будет уделено патриотическому воспитанию молодежи, спорту и творческой деятельности.

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