В Самарском политехе создали молодежную казачью сотню 16 февраля 2023 года

Основное внимание уделят патриотическому воспитанию молодежи, спорту и творческой деятельности. Фото: Самарский политех

В четверг, 16 февраля, в Самарском политехе создали новую студенческую организацию – молодежью казачью сотню.

— В нашем университете состоялось важное историческое событие. Решение о создании сотни было принято на собрании учредительного круга, — сообщили в пресс-службе политеха.

В торжественном мероприятии участвовали представители волжского казачества, руководства университета и студенты. Атаманом стал второкурсник института инженерно-экономического и гуманитарного образования. В роду молодого человека по линии отца были запорожские казаки.

Атаман принял казачью присягу и принес клятву верности Отечеству и идеалам Волжского войскового казачьего общества. Отмечается, что основное внимание в работе будет уделено патриотическому воспитанию молодежи, спорту и творческой деятельности.

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