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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:56

Еще семь дворов благоустроят в Октябрьске Самарской области в 2023 году

Также в городе появится зона отдыха для взрослых
Ирина СИНЕГУБОВА
В пяти дворах оборудуют детские игровые площадки, поставят скамейки с урнами.

В пяти дворах оборудуют детские игровые площадки, поставят скамейки с урнами.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году запланировано благоустройство еще семи дворов в городе Октябрьске Самарской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили на портале национальныепроекты.рф.

В пяти дворах оборудуют детские игровые площадки, поставят скамейки с урнами. Это касается улиц Ленина, Сакко-Ванцетти, Мичурина и двух придомовых территориях на улице Куйбышева. Также в городе появится зона отдыха для взрослых, где будет стол с навесом и воркаут-оборудование.

Подрядчик уже определен, он займется работами на всех территориях. Старт строительства запланирован на 1 мая. Завершить благоустройство нужно будет не позднее 1 сентября. Напомним, в Октябрьске уже обновили 19 дворовых и 13 общественных территорий. В этом году также начнется реконструкция улицы 3-го Октября.

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